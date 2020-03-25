Бюро кредитных историй (БКИ) фиксируют значительное падение выдачи кредитных карт в январе — феврале текущего года. Банкиры неофициально признаются, что ужесточили требования к потенциальным заемщикам, пишет «Коммерсант» .

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), банки в феврале текущего года выдали населению 732 тыс. кредитных карт с кредитным лимитом 54 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач сократилось на 21%, а объем — на 31%. Средний лимит по кредитке сократился почти на 14% до 73,76 тыс. рублей. В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) в январе 2020 года фиксировали падение количества выданных год к году кредиток на уровне 4,6%, в феврале — уже на 9,2%. В объеме снижение составило 26,9% и 16,3% соответственно. В БКИ отмечают, что на падение выдач за этот период оказывали влияние рыночные факторы.

Крупные банки формально утверждают, что не стали выдавать меньше карт. В неофициальных беседах банкиры признаются, что ситуация на рынке кредитования уже не столь оптимистична. По словам одного из собеседников издания, с конца февраля 2020 года и в марте наблюдается повышенный спрос граждан на кредитные продукты, в том числе карты, однако банки не готовы его удовлетворять. Уровень одобрения заявок значительно сократился, причем в сегменте кредитных карт он упал сильнее всего. Банки сокращают риски, и если раньше средний уровень одобрения находился в пределах 22%, то сейчас — около 5%, сообщает источник издания.

Эксперты также сходятся во мнении, что по итогам марта тенденция наберет обороты. По их словам, если первые два месяца показали просадку по причинам, связанным, скорее, с низким спросом на фоне высокой базы, то март отобразит резкую смену настроений в связи уже с последствиями от коронавирусной инфекции. Падение выдачи будет заметным по всем участникам рынка, средние банки прочувствуют этот удар сильнее, так как у них нет ощутимой поддержки от государства, прогнозируют эксперты.