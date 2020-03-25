Лидер КПРФ Геннадий Зюганов позитивно оценил телеобращение президента РФ Владимира Путина, так как властью были озвучены меры помощи россиянам за счет «резервов и богатых». Об этом он заявил ТАСС.

Путин в среду озвучил ряд экономических и социальных мер, которые призваны смягчить для граждан и бизнеса последствия пандемии коронавируса. В том числе глава государства предложил ввести налог в 15% за вывод дивидендов в офшоры и налог в 13% на процентный доход с вкладов и инвестиций в ценные бумаги объемом более 1 млн рублей.

«Мы оказались в драматической ситуации, Путин в своем обращении особо это подчеркнул. На мой взгляд, впервые стали предлагать меры помощи людям за счет прежде всего резервов и богатых. Давно это зрело, абсолютно давно», — сказал Зюганов.

Политик напомнил, что КПРФ давно и неоднократно предлагала принять законы о прогрессивной шкале налогов и о национализации, настаивала на сохранении ставки НДС на прежнем уровне и отмене системы «Платон». «Надо помочь прежде всего тем, кто залез в кредиты, сейчас есть такие предложения. Помочь семьям с детьми, ветеранам», — добавил лидер коммунистов.



Глава государства в обращении к россиянам также поручил установить норму выплаты по больничному в размере не менее одного минимального размера оплаты труда в месяц, ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам в случае падения доходов физлиц более чем на 30%, выплачивать в ближайшие три месяца семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно.