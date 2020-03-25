Рейтинговое агентство S&P Global Ratings изменило прогноз по рейтингам банка «ЦентроКредит» со «стабильного» на «негативный» и подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги банка на уровнях «В/В».

«Пересмотр прогноза отражает наше мнение о том, что показатели кредитоспособности АКБ «ЦентроКредит» могут оказаться под давлением, если значительная волатильность, наблюдаемая на российских финансовых рынках, приобретет устойчивый характер или усилится, что приведет к ухудшению показателей капитализации и ликвидности банка», — говорится в релизе агентства.

Аналитики указывают на снижение регуляторного коэффициента достаточности капитала банка с 28% по состоянию на 31 декабря 2019 года до 18% на 16 марта. Это снижение было обусловлено убытками от переоценки портфеля ценных бумаг, что указывает на значительную зависимость показателей капитализации банка от волатильного дохода по операциям с ценными бумагами.

«Мы полагаем, что показатели капитализации АКБ «ЦентроКредит» могут оставаться под давлением, при этом регуляторный коэффициент достаточности капитала может приблизиться к регуляторному минимуму, увеличивая тем самым потенциальный риск нарушения требований регулятора. Кроме того, рост убытков по портфелю ценных бумаг может привести к снижению нашего коэффициента капитала, скорректированного с учетом риска, до уровня менее 10%, что будет иметь негативные последствия для рейтинга. Это обусловлено тем, что банк имеет значительную долю суверенных облигаций в своих совокупных активах (около 50% по состоянию на середину марта 2020 года), которые почти полностью были заложены по операциям РЕПО с Центральным банком РФ. Более того, инвестиции в акции российских компаний, которые традиционно были более волатильными, по всей вероятности, останутся на уровне 15—17% совокупных активов в ближайшие месяцы», — отмечается в комментарии аналитиков.

Вместе с тем они считают, что «ЦентроКредит» обладает гибкостью в управлении своим капиталом и ликвидностью. Активы банка относительно ликвидны, и он может сократить портфель ценных бумаг для обеспечения поддержки регуляторного коэффициента достаточности капитала. Банк все еще располагает достаточно крупными запасами капитала, обеспечивающими ему превышение регуляторного минимума, что позволяет абсорбировать дополнительные убытки по портфелю ценных бумаг и оставаться действующей финансовой организацией. Наконец, «ЦентроКредит» аккумулировал значительные запасы денежных средств и их эквивалентов, составляющих около 20% его совокупных активов по состоянию на середину марта 2020 года.

В S&P оценивают бизнес-позицию банка как слабую, учитывая его небольшую рыночную долю, ограниченное присутствие на рынках кредитов и депозитов, а также высокую волатильность доходов в связи с ориентацией банка на операции с ценными бумагами и деятельность, зависящую от ситуации на финансовых рынках. В то же время отмечается стабильность клиентской базы «ЦентроКредита» и его управленческой команды, обладающей большим опытом работы на российском финансовом рынке.



«Мы полагаем, что масштабная деятельность банка в сегменте операций с ценными бумагами оказывает негативное влияние на его профиль рисков. Вместе с тем мы считаем, что АКБ «ЦентроКредит» в меньшей степени подвержен кредитному риску, чем рыночному. В частности, банк поддерживает очень высокий коэффициент покрытия кредитного портфеля резервами: по состоянию на конец 2019 года 55% кредитов, выданных банком, были обеспечены резервами, при этом доля кредитов, характеристики которых соответствуют стадии 3 согласно определениям МСФО 9, составляла около 9%, что близко к средним показателям по сектору. Кроме того, АКБ «ЦентроКредит» инвестирует средства исключительно в покупку российских суверенных облигаций», — отмечается в рейтинговом комментарии.

