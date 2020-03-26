ЦБ установил официальные курсы валют на 27 марта.

Курс доллара повысился на 0,93 рубля, составив 78,7223 рубля (77,7928 рубля на 26 марта). Курс евро увеличился на 1,82 рубля до 85,9648 рубля (84,1485 рубля на 26 марта).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует ослабление к иностранным денежным единицам. На 12:46 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 78,3 рубля (плюс 5 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 85,71 рубля (плюс 61 копейка).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 78,05—79,08 рубля за доллар и 85,15—86,2 рубля за евро.