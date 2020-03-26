Режим работы Московской биржи с 30 марта по 3 апреля будет аналогичен периоду общероссийских выходных, таких как новогодние или майские праздники. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

«В целях обеспечения непрерывности работы финансового рынка и его участников Московская биржа в период общероссийских нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 года будет осуществлять только самые необходимые функции по организации торгов, клиринга и расчетов. Режим работы Московской биржи будет аналогичен устанавливаемому на период длительных общероссийских выходных (таких как новогодние или майские праздники)», — сказано в сообщении.

Отмечается, что все остальные службы Московской биржи работать не будут. В том числе не будет осуществляться прием/выдача корреспонденции, не будут производиться регистрация/допуск к торгам новых выпусков ценных бумаг, допуск новых участников к торгам и клирингу, заключение новых договоров (в том числе по маркетмейкерским программам), публикация маркетинговых данных.