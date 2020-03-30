Национальная финансовая ассоциация (НФА) обратилась в ЦБ с предложением о принятии нового пакета антикризисных мер, также участники рынка попросят временно не исполнять обязанности маркетмейкера по поддержке ликвидности на российских биржах, пишет «Коммерсант».
Маркетмейкеры призваны поддерживать ликвидность по ценным бумагам или финансовым инструментам. Брокер, беря на себя эти обязательства, должен выставлять котировки по инструментам по купле и продаже в определенном диапазоне (спреде) и совершать сделки на определенный объем. За это брокер получает оплату от эмитента или биржи. Согласно данным Московской биржи, классические брокеры в основном — маркетмейкеры по акциям, крупные банки — маркетмейкеры по облигациям.
По словам источника в небольшом брокере, при массовых распродажах маркетмейкер находится в невыгодном положении, он вынужден скупать бумаги на свой баланс на падающем рынке. При этом он может отказаться от своих обязательств — заградительных штрафов у биржи нет, он просто не получит ежемесячную плату.
По мнению экспертов, участник торгов может отказаться в одностороннем порядке от маркетмейкинга, деньги он потеряет небольшие, но при этом могут быть потеряны хорошие отношения с эмитентом. Возможность маркетмейкера уйти с рынка на длительный срок может привести к тому, что биржевой стакан с заявками на покупку будет пустым, существенно повысив риск обвала цены биржевого инструмента и каскадного закрытия позиций.