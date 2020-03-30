В «Яндексе» стали рассчитывать индекс самоизоляции. Соответствующая информация и значения индекса за последний месяц опубликованы в понедельник на сайте компании.

«Самоизоляция — одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса. Чтобы представлять, насколько хорошо россияне справляются с этой задачей, мы придумали считать балл, который показывает уровень самоизоляции в разных городах», — отмечается в сообщении.

Для этого аналитики компании сравнивают уровень городской активности в исследуемый момент и в обычный день до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычного буднего дня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов (и это плохо, подчеркивают в «Яндексе»). Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться.

В субботу, 28 марта, индекс самоизоляции в среднем по российским городам-миллионникам составил 3 балла. На графике видно, что с каждой неделей индекс в целом растет, но все еще остается довольно низким. Желтый уровень самоизоляции в среднем за день фиксировался только в выходные и праздничный понедельник 9 марта. Все рабочие дни пока красные.

Большие города с разной скоростью переходят на жизнь в изоляции. Для сравнения эксперты «Яндекса» добавили в график крупнейшие города России и столицы нескольких государств ближнего зарубежья. На основе визуальной оценки можно сказать, что в Москве индекс самоизоляции ниже, чем в среднем по России. За последнюю неделю самые высокие показатели демонстрируют столицы Армении и Казахстана — Ереван и Нур-Султан.



Отдельно «Яндекс» выложил карту, на которой отмечены города-миллионники и их индексы. Самые низкие значения индекса самоизоляции — в Краснодаре (2,6), Волгограде, Казани (2,8), Москве и Ростове-на-Дону (2,9), самые высокие — в Красноярске, Челябинске и Перми (3,2).