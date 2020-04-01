Депутаты смягчили требования к деятельности инвестиционных советников — теперь они не будут являться субъектами антиотмывочного законодательства, пишет «Коммерсант» .

Госдума приняла 31 марта во втором чтении поправки в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые смягчают требования для инвестиционных советников. Как пояснил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, поправки дадут возможность инвестсоветникам не являться субъектом антиотмывочного законодательства, «поскольку через них не проходит движение денежных средств».

По словам президента НАУФОР Алексея Тимофеева, законопроектом предусмотрено освобождение инвестсоветников от излишних требований: советники никаких операций с активами не совершают. Также поправки предоставляют компаниям, которые совмещают свою деятельность по инвестконсультированию с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, возможность проводить для этого упрощенную идентификацию клиентов, которую возможно провести удаленно. Как отметил Тимофеев, это устраняет другую нелепость — необходимость для брокера, имеющего право на упрощенную идентификацию, проводить ее с личным присутствием клиента, чтобы помимо брокерских услуг оказывать услуги по инвестконсультированию.

Госдума при этом поддержала поправку к законопроекту, которая обязывает инвестсоветников представлять по запросам Росфинмониторинга информацию о клиентах, которым они дали индивидуальные инвестиционные рекомендации, о содержании самих рекомендаций и об инвестиционных профилях таких клиентов в порядке и объеме, которые установит Банк России по согласованию с Росфинмониторингом.