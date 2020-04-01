Российские фондовые индексы падают в начале торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на 10:05 мск снизился на 1,99% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составил 2 458,89 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени потерял 3,19%, оказавшись на отметке 982,11.

«Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно негативный. Цены на нефть снижаются после разнонаправленной динамики накануне, а настроения на мировых фондовых площадках в основном пессимистичны», — отмечала незадолго до начала торговой сессии аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«Индексы Мосбиржи и РТС во вторник показали уверенный рост, но не смогли подняться выше района максимумов конца марта (2 520 и 1 030 пунктов), что само по себе указывает на некоторую неуверенность «быков». Утром внешний фон также предвещает отступление индикаторов вниз, к ближайшим поддержкам 2 420 и 950 пунктов», — прогнозировала эксперт.