Минкомсвязь подготовила систему слежения за гражданами, которые контактировали с больными коронавирусом, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева руководителям регионов, поясняя, что доступ в систему по указанному в письме веб-адресу уже работает.

Система отслеживания контактов с носителями коронавируса будет анализировать данные о местоположении мобильных телефонов зараженных коронавирусом граждан и тех, кто находился рядом с ними (такие сведения должны предоставлять сотовые операторы); тем, кто контактировал с заболевшими, будут рассылаться сообщения о необходимости самоизоляции.

Вносить данные в систему будут уполномоченные чиновники в регионах — в письме Шадаев просит предоставить Минкомсвязи их списки.

Такое использование данных об абонентах не нарушает законодательства о персональных данных: телефонный номер можно отнести к этим данным только в совокупности с дополнительной информацией, позволяющей установить личность пользователя, а геолокация не позволяет сделать этого, считает Роскомнадзор.