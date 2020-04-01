Банки считают трудноосуществимой возможность использования платежей по картам для отслеживания нарушителей карантинных мер. Для того чтобы запустить такую систему, им понадобится помощь торговых точек и доступ к данным о геолокации на смартфонах, пишет РБК . Ранее сообщалось, что мэрия Москвы обсуждает информацию о банковских трансакциях в качестве одной из мер обеспечения изоляции жителей столицы внутри «своего района», окончательного решения по ее внедрению пока не принято.

По словам представителя банка «Открытие», банковская выписка о трансакции содержит город, название торговой точки и код торговца — точного адреса магазина в ней нет и соотнести данные о продавце с его адресом довольно сложно. Банки могут организовать процесс сбора настолько подробной информации, но это довольно сложный и трудоемкий процесс, требующий дополнительных источников данных, например, информации от самих торговых точек, говорит представитель Промсвязьбанка. Еще один способ отслеживания адреса трансакций можно реализовать через мобильный банк: получить адрес через приложение, если оно установлено, а операция проводилась по карте, указали в пресс-службе «Открытия».

По мнению экспертов, чтобы утверждать, что трансакция совершена вне района проживания гражданина, необходимо сопоставление информации о терминале с данными о владельце карты, его адресе, данными операторов связи о геолокации смартфона гражданина. Это потребует дополнительных доработок и затрат, разработка такой системы может обойтись Москве примерно в 100 млн рублей. Такую схему было бы логично развернуть, опираясь на информацию о чеках от операторов фискальных данных, считают эксперты. По их мнению, если данные карты будут использовать для контроля за гражданами, то это может привести к росту снятия наличных.

СМИ: москвичей из-за карантина будут контролировать по QR-коду Патрули в случае отсутствия у граждан QR-кодов должны штрафовать их или доставлять домой.

Система умного контроля будет использоваться не только для определения и наказания нарушителей, но и для поиска тех, с кем он мог контактировать за то время, что находился вне дома, — для этого можно посмотреть, какие операции и трансакции проводились рядом с нарушителем, рассказал источник, знакомый с деталями разработки проекта.

Как пояснили юристы, сведения о трансакциях по банковским картам являются банковской тайной и строго охраняются законом. Такая информация может быть передана только судам, судебным приставам, органам предварительного следствия, органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность, и Росфинмониторингу. Механизм контроля за соблюдением режима карантина с помощью банковских трансакций сейчас является незаконным, для его легализации надо принимать отдельный федеральный закон, заявили юристы.