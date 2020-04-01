Московский Индустриальный Банк (МИнБанк) в условиях пандемии коронавируса вводит дополнительные меры поддержки клиентов — физических лиц, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«В случае заражения коронавирусом или возникновения сложностей в обслуживании кредитов из-за пандемии (потеря работы, снижение уровня дохода, вынужденный отпуск за свой счет, нахождение на карантине без сохранения заработной платы и др.), МИнБанк в индивидуальном порядке готов предоставить своим клиентам кредитные каникулы на срок до шести месяцев без начисления неустоек и штрафов», — говорится в релизе.

Для получения соответствующих льгот заемщикам необходимо предоставить медицинские справки, подтверждающие диагноз «коронавирусная инфекция», или документы, отражающие существенное снижение дохода в результате эпидемии. Для оформления кредитных каникул клиентам нужно обратиться в кол-центр банка и подать заявку.

В период с 30 марта по 30 апреля 2020 года МИнБанк отменяет комиссию в размере 20% за пользование индивидуальными банковскими сейфами по истечении срока действия договора аренды. Согласно новым условиям, действующие клиенты будут обязаны оплатить лишь аренду по стандартным тарифам за время фактического пользования ячеек.