Фондовые торги в РФ стартовали в четверг в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:05 мск индекс Мосбиржи прибавил 2,62% к уровню закрытия предыдущей сессии, достигнув 2 538,44 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени повысился на 4,22% — до отметки 1 029,44.

«Внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно позитивный. Цены на нефть уверенно растут после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках пошли на улучшение», — написала перед началом сессии аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Она, в частности, отмечает, что «нефтяные фьючерсы утром прибавляют порядка 10—11% после снижения накануне. Майские фьючерсы на нефть WTI поднялись выше 22 долларов, а июньские фьючерсы на нефть Brent закрепляются выше 27 долларов». «Скачок нефтяных цен наверх можно объяснить главным образом технической коррекцией. Некоторый оптимизм инвесторам, однако, внушают новости о планах (президента США Дональда) Трампа встретиться с руководителями американских нефтяных компаний в пятницу. На рынке также надеются на то, что избыточное предложение и ожидаемое переполнение хранилищ рано или поздно заставят Саудовскую Аравию и Россию вернуться за стол переговоров. Накануне в СМИ сообщили, что Россия в связи со сложившейся ситуацией больше не планирует наращивать нефтедобычу», — комментирует Кожухова.

«Индексы Мосбиржи и РТС в среду показали умеренное снижение.... На данный момент «быки» медлят с наращиванием краткосрочных покупок, но утром четверга, вероятно, уведут индексы к максимумам конца марта (2 520 и 1 030 пунктов), которые представляют собой важные краткосрочные сопротивления. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 2 400—2 600 пунктов», — спрогнозировала Кожухова.



По ее словам, в связи с восходящим движением нефтяных цен можно ожидать выхода в лидеры роста компаний нефтегазового сектора. «В четверг из макроэкономических данных особый интерес представляют недельные обращения за пособиями по безработице в США. Показатель, вероятно, стабилизируется выше 3 миллионов заявок, что в текущих условиях уже является ожидаемым фактором», — добавляет Кожухова.