Стоимость российской нефти сорта Urals в Северо-Западной Европе продолжила снижаться и 1 апреля опустилась до 10,54 доллара за баррель, оставаясь на минимальном уровне с марта 1999 года. Об этом говорится в отчете агентства Argus Media, передает ТАСС.

Скидка на Urals осталась прежней — 4,75 доллара на баррель. Это максимальное значение дисконта с июня 2008 года, отмечает Argus Media.

Экспортная цена нефти Urals показала отрицательные значения в конце марта По данным агентства Argus Media, затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и другие расходы превысили среднюю стоимость нефти.

По данным Argus, фьючерсы на Brent на бирже ICE начали расти после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Россия и Саудовская Аравия вскоре могут договориться о мерах по регулированию рынка.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне доходила 2 апреля на пике до 27,88 доллара за баррель.

