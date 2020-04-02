Ценовые формулы по российской нефти марки Urals 30—31 марта соответствовали отрицательным значениям. Об этом в среду сообщило агентство Argus Media, данные которого приводит ТАСС.

По информации Argus Media, затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и другие расходы превысили среднюю стоимость нефти Urals в понедельник и вторник.

«Поставщики беспокоятся, что продолжительный период низких цен будет способствовать нулевой или даже отрицательной доходности продаж нефти в России», — отмечает агентство.



Во вторник в отчете Argus Media сообщалось, что стоимость нефти Urals в Западной Европе опустилась до минимального уровня с марта 1999 года — 13 долларов за баррель. По данным Минфина РФ, средняя цена на нефть Urals в январе — марте 2020 года составила 48,18 доллара за баррель.