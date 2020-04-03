В Москве начала работу система отслеживания соблюдения карантина заболевшими коронавирусом и контактировавшими с ними, сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий (ДИТ).

«В Москве в соответствии с указом мэра впервые начали использовать технологии социального мониторинга местоположения пациентов с подтвержденным коронавирусом, которые выбрали лечение в домашних условиях. Для этого используются различные технологии определения геолокации», — отметили в пресс-службе.

Как подчеркнули в департаменте, сегодня первым пациентам с диагнозом COVID-19 передали смартфоны с предустановленным приложением «Социальный мониторинг». Такие технические средства позволят городу контролировать соблюдение карантина и выявлять случаи его нарушения для избежания дальнейшего распространения инфекции. «Приложением будут пользоваться только пациенты с подтвержденным COVID-19. Использовать его для всех жителей Москвы не планируется», — заявили в департаменте.

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Как уточнили в ДИТе, все данные, которые пользователь передает приложению, регламентированы соглашением, которое пациент подписывает, выбирая лечение на дому. Они хранятся на серверах департамента, которые расположены на территории России, а после окончания карантина уничтожаются, заключили в департаменте.