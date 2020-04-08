Российские фондовые индексы в среду начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:01 мск потерял 1,05% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 607,17 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 1,23% и равнялся 2 607,17 пункта.

Внешний фон на открытии торгов среды складывается неоднозначный, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. Цены на нефть восстанавливаются после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленны, поясняет она.

«Индексы Мосбиржи и РТС во вторник смогли закрыться в плюсе, но отступили от верхних полос Боллинджера дневных графиков (2 690 и 1 115 пунктов), что указывает на неуверенность игроков на повышение и риски фиксации прибыли. Ближайшими поддержками для индексов являются уровни 2 610 и 1 040 пунктов соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи на день — 2 550—2 750 пунктов», — поясняет эксперт.