ВУЗ-Банк запустил две новые кредитные карты.

По карте «Хочу больше» предусмотрена плата за обслуживание на выбор: 2,4 тыс. рублей в год или 250 рублей в месяц (плата не взимается при покупках на сумму от 15 тыс. рублей в месяц).

Основные условия кредитования: лимит — до 700 тыс. рублей, ставки кредитования по операциям оплаты товаров и услуг — 17—29%, по операциям снятия наличных — 49,9%. Предусмотрен льготный период до 120 дней на покупки, а также кешбэк в размере 3% за любые покупки по карте. Максимальный возврат в месяц — 3 тыс. рублей.

За снятие наличных в сети банка и в сторонних банках взимается комиссия в размере 5,99%, минимум 500 рублей.

Плата за обслуживание карты «Наличная» начинает начисляться с момента совершения по ней покупки: от 1 до 60 рублей в день за каждую 1 тыс. рублей долга.

Основные условия кредитования: лимит — до 150 тыс. рублей, ставка — 10% годовых. Предусмотрен льготный период до 60 дней на покупки и снятие наличных.

Снятие наличных в сети банка и в сторонних банках бесплатно при сумме до 60 тыс. рублей в месяц, далее комиссия составляет 5,99%, минимум 500 рублей.



«Для оформления карты «Наличная» нужен только паспорт. Для карты «Хочу больше» подтверждение дохода не требуется при кредитном лимите до 150 тысяч рублей», — уточняет эксперт по банковским картам Банки.ру Елена Хвостова.