Российские фондовые индексы повысились по итогам торгов среды, причем практически на одинаковую величину, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 1,34% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составил 2 670,12 пункта. Индекс РТС вышел в плюс на 1,35% и завершил торги на отметке 1 114,6.

Бумаги «Яндекса» прибавили в цене 2,8%, Мосбиржи — 2,79%, «Норильского никеля» — 1,94%, ВТБ — 1,83%, МТС — 1,67%, «Газпрома» — 1,51%, Сбербанка — 1,35%, «ЛУКОЙЛа» — 0,43%, «Тинькофф» — 0,29%. Акции «АЛРОСы» подешевели на 0,33%.

Аналитики связывают рост на российской бирже с позитивной динамикой на внешних площадках.

