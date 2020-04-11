Для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте потребуются специальные цифровые пропуска. Начать их оформление можно будет с понедельника, 13 апреля. Со среды, 15 апреля, наличие цифрового пропуска для поездок станет обязательным, говорится в сообщении на официальном сайте столичного мэра.

Ходить пешком можно без пропусков, но при этом необходимо строго соблюдать установленные правила и ограничения.

«Пропускная система носит заявительный характер. Получить цифровой пропуск сможет каждый, а перечень уважительных причин для поездок является открытым. Городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений. Пропуска будут представлять собой специальный код, состоящий из цифр и букв. Первые четыре знака обозначат дату окончания срока действия пропуска, а остальные 12 знаков позволят идентифицировать его владельца и цель поездки», — говорится в релизе.

В Москве вводится ряд дополнительных ограничений в связи с коронавирусом Со следующей недели постепенно будет вводиться пропускной режим.

Система будет включать в себя несколько категорий цифровых пропусков:

Первая будет предназначена для поездок, связанных с осуществлением трудовой деятельности. Такой пропуск будет нужен в случае, если организация продолжит работать и присутствие сотрудника на рабочем месте абсолютно необходимо. Эта же категория пропусков будет нужна для служебных разъездов, например для доставки товаров курьерами. Срок действия цифрового пропуска для поездок на работу — до 30 апреля.

Вторая категория пропусков — для поездок в медицинские учреждения. Такие пропуска будут использоваться для поездки в конкретное медицинское учреждение. Количество выдаваемых в течение недели таких пропусков неограниченно.

Третья категория — разовый пропуск для поездок в других личных целях, соответствующих режиму повышенной готовности (в магазин, на дачу, на вокзал и так далее). Пропуск этой категории выдается на один день и разрешает поездку до места назначения и обратно. Получить такой пропуск можно будет не более двух раз в неделю.

«Между Москвой и Московской областью будет действовать «роуминг» цифровых пропусков. Для поездки «Москва — Московская область» и обратно москвичам необходимо заказывать один пропуск на портале mos.ru. И наоборот, жители Московской области заказывают пропуск для поездок в Москву и по Москве на своем сайте. Для поездки в Москву из другого региона необходимо запросить московский пропуск», — написал в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.