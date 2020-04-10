В столице на период с 13 по 19 апреля вводится ряд дополнительных запретов и ограничений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Так, временно ограничивается или прекращается работа большинства городских организаций, кроме органов государственной власти, медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонного сектора, космической, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры.

«Разумеется, продолжают работу продовольственные магазины и другая розница, которая открыта сегодня. Могут продолжить работу структуры, обеспечивающие выплату заработной платы. Все работающие предприятия должны максимально сократить персонал, присутствующий на рабочих местах. Остальные сотрудники переводятся на удаленную работу или в режим нерабочей недели», — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Временно останавливается проведение строительных и ремонтных работ. Это не коснется строительства медицинских объектов, а также работ непрерывного цикла, в частности обслуживания метро, железнодорожного, наземного общественного транспорта и аэропортов.

Перестанет работать система каршеринга. В последнее время спрос на эту услугу упал на 60%, уточняется в сообщении.

Приостанавливается оказание медицинских услуг организациями и индивидуальными предпринимателями, для которых данный вид деятельности не является основным. «Открывать салоны красоты даже в ограниченном формате все-таки рано», — прокомментировал мэр.

Кроме того, вводится временный режим исполнения городского бюджета, в рамках которого приостанавливается контрактация любых закупок, кроме неотложных, указано в релизе.

Со следующей недели постепенно будет вводиться пропускной режим.

«На первом этапе введем его для поездок на работу. На втором этапе — для поездок в других целях. И на третьем этапе, если понадобится, — передвижение внутри района. О сроках введения каждого из этапов скажем дополнительно. Пропускная система будет носить заявительный характер. Но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений», — рассказал Собянин.

«В ближайшие дни и недели нас ожидают тяжелые испытания. Мы должны запастись терпением и мужеством и максимально ответственно относиться к соблюдению установленных правил и ограничений», — написал мэр в своем блоге.



В числе прочего сообщается, что в столице принято решение создать амбулаторные центры по борьбе с коронавирусом: 40 поликлиник, где есть кабинеты компьютерной томографии, переходят на работу в постоянном режиме для диагностики и лечения таких больных.