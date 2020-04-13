Президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 апреля уточнить критерии отнесения хозяйствующих субъектов к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). Соответствующий пункт содержится в поручении на сайте Кремля по итогам встречи с представителями предпринимательского сообщества.

«При участии представителей бизнес-сообщества проработать вопрос о совершенствовании критериев отнесения хозяйствующих субъектов к субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе в части установления зависимости предельных значений среднесписочной численности работников и дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, от сферы осуществляемой деятельности», — говорится в тексте поручения.

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К этому же сроку правительству поручено проработать вопрос о поэтапной уплате налогов и авансовых платежей для представителей МСП из отраслей, наиболее пострадавших в связи с распространением коронавируса.

«Проработать вопрос о поэтапной уплате налогов и авансовых платежей по налогам для налогоплательщиков, отнесенных к субъектам малого и среднего предпринимательства и осуществляющих деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции (…)», – говорится в документе.

Для микропредприятий, осуществляющих деятельность в отраслях, наиболее пострадавших в результате распространения коронавируса, президент поручил проработать вопрос о поэтапном внесении в государственные внебюджетные фонды страховых взносов, срок уплаты которых был продлен ранее.