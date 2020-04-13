Рубль завершил основную валютную сессию понедельника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 12 копеек к предыдущему закрытию и составил 73,6325 рубля. С начала торговой сессии было проведено 40,2 тыс. сделок на 2,1 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,2—73,81 рубля за доллар.



Курс евро на тот же момент времени равнялся 80,295 рубля, уменьшившись на 46 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 7,2 тыс. сделок на 292 млн евро по курсам от 80,075 до 80,92 рубля за евро.

Рубль смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Рублю удалось показать позитивную динамику, несмотря на слабость валют развивающихся стран и неспособность нефти закрепиться выше 32 долларов за баррель. При этом пара доллар/рубль движется у нижней границы нисходящего коррекционного канала, берущего начало от максимумов года. В рамках этого движения американская валюта отступила в диапазон 70—75 рублей», — комментирует эксперт.

В ближайшее время Зварич не исключает попыток доллара протестировать сопротивление на уровне 75 рублей.

