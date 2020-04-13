Нефтяные компании РФ поддержали сделку ОПЕК+ по сокращению добычи. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1» по итогам встречи с представителями российских нефтяных компаний.

«Мы обсудили текущую ситуацию на рынке, а также те решения, которые были приняты в рамках соглашения ОПЕК+. Руководители компаний подтвердили и поддержали параметры по соглашению. Они также считают, что необходимо принимать сегодня и ближайшие два месяца радикальные меры по балансировке рынка», — сказал он.

По словам Новака, общее сокращение добычи нефти в мире в ближайшие два месяца может составить от 15 млн до 20 млн баррелей в сутки. Министр отметил намерение США, Канады, Норвегии и других стран — производителей нефти участвовать в общем сокращении добычи. По словам Новака, важно, чтобы все страны проявили «солидарную позицию для того, чтобы реализовать меры, направленные на стабилизацию ситуации на нефтяных рынках».

Новак сообщил, что президент РФ Владимир Путин сыграл важную роль в заключении соглашения по сокращению добычи нефти, без его участия сделка могла бы не состояться.

«Президент России Владимир Владимирович Путин сыграл, безусловно, ключевую роль в том, чтобы были достигнуты договоренности между странами ОПЕК+. Мы видели ряд разногласий. Последние дни президент связывался неоднократно и с президентом США, и с королем Саудовской Аравии. Это были постоянные переговоры, в деталях. Без участия президента сделка могла бы не состояться», — сказал Новак.

Страны ОПЕК+ на экстренном заседании 12 апреля смогли финализировать сделку о сокращении добычи в мае — июне, переговоры по которой начались еще 9 апреля. Итоговая квота по снижению добычи в течение двух месяцев составит не 10 млн баррелей в сутки, а 9,7 млн, так как меньшую, чем предполагалось, квоту взяла на себя Мексика. Россия и Саудовская Аравия по условиям договоренностей сократят добычу нефти на равные доли — 2,5 млн баррелей от базового уровня в 11 млн.

Само соглашение будет действовать два года, но с июля по декабрь 2020 года под сокращение в рамках альянса уже попадает 7,7 млн баррелей в сутки, а с января 2021 года до конца апреля 2022 года — 5,8 млн. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.