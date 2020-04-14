Общий объем средств, выделяемых Кабмином РФ на минимизацию негативных последствий пандемии коронавируса, достигает 1,2% ВВП, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи членов Высшего Евразийского экономического совета.

«Общий объем средств, выделяемых правительством на минимизацию негативных последствий эпидемии, достигает 1,2% ВВП», — сказал Путин. Он добавил, что одновременно, для недопущения оттока капитала, увеличена до 15% налоговая ставка на доход, выведенный на зарубежные счета.

Также Путин заявил, что в случае необходимости для борьбы с коронавирусом можно привлечь ресурсы Евразийского банка развития.

Россия в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции направила значительные финансовые ресурсы на закупку медоборудования, сообщил также президент РФ. «Увеличиваются объемы диагностики и тестирования для выявления заболевших и носителей вируса. Значительные финансовые ресурсы направлены на развертывание оснащенных специальным оборудованием инфекционных блоков в больницах, на закупку медицинского оборудования и техники», — сказал Путин.