Рубль завершил основную валютную сессию вторника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 45 копеек к предыдущему закрытию и составил 73,1575 рубля. С начала торговой сессии было проведено 47,7 тыс. сделок на 2,4 млрд долларов, диапазон котировок составил 72,725—73,51 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 80,2525 рубля, уменьшившись на 7 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 7,7 тыс. сделок на 328 млн евро по курсам от 79,79 до 80,44 рубля за евро.

Рубль укрепился по отношению к основным мировым валютам, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«В рамках сегодняшней сессии рубль смог укрепиться, несмотря на слабость валют развивающихся стран и падение цен на нефть. При этом пара доллар/рубль продолжает двигаться у нижней границы нисходящего коридора коррекции, берущего начало от годовых максимумов», — комментирует эксперт.

Пока, продолжает он, можно говорить о том, что американская валюта закрепилась в диапазоне 70—75 рублей. Однако в случае ухода нефти ниже 30 долларов за баррель возможны попытки доллара возобновить восходящую динамику и тестирование сопротивления на уровне 75 рублей, допускает Зварич.