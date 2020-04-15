Компания «МТС» объявила о федеральном старте онлайн-продаж сим-карт, которые клиент сможет самостоятельно зарегистрировать без посещения салона связи. Купить их можно в интернет-магазине МТС с бесплатной доставкой на дом, уточняется в релизе телекоммуникационного оператора.

Активировать сим-карту клиент может в любое время при помощи специального приложения «МТС Абонент», которое доступно для IOS и Android. Пользователю по умолчанию будет доступен тарифный план «Тарифище», который в дальнейшем можно поменять в приложении «Мой МТС».

В процессе саморегистрации пользователю необходимо сфотографировать себя на смартфон, отсканировать с помощью того же смартфона свои паспортные данные, внести данные о прописке в предлагаемую форму и на экране гаджета поставить подпись под договором об оказании услуг связи. Также приложение попросит кивнуть головой или подмигнуть в камеру смартфона, чтобы подтвердить, что перед камерой реальный человек. В приложение встроен цифровой процесс сличения фотографии пользователя, которую он сделает при помощи смартфона, с фотографией в паспорте. В случае если проверка сличения не будет успешна, пользователю необходимо будет повторить процедуру саморегистрации.



Процедура от заказа сим-карты в интернет-магазине МТС до ее доставки в любой населенный пункт занимает от одного до трех дней в зависимости от дальности региона. Доставка осуществляется курьерами и происходит бесконтактно. Услуга доступна в Москве и Санкт-Петербурге, в ближайшие дни станет доступна во всех регионах России.