Президент России Владимир Путин объявил о прямых выплатах предприятиям малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса и ограничительных мер, на выполнение неотложных задач, в том числе выплату зарплат сотрудникам.



«Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей, подчеркну: дополнительно к уже принятым мерам поддержки, прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства», — заявил Владимир Путин 15 апреля, перед совещанием с правительством.

По его словам, объем поддержи конкретной компании будет рассчитываться с учетом общей численности ее работников по состоянию на 1 апреля текущего года, исходя из суммы в 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц. Эти средства предприятия смогут направить на выполнение самых неотложных задач, в том числе на выплату зарплат и сохранение уровня оплаты труда в апреле и мае, подчеркнул президент.

«Единственное требование к компании — максимальное сохранение занятости, на уровне не менее 90% от штатной численности на 1 апреля», — отметил Путин.

Обращение за такой помощью должно быть простым и удобным, с возможностью дистанционной подачи заявки и без очередей, подчеркнул президент. Направить такую заявку можно будет в течение месяца начиная с 1 мая. Финансовая поддержка от государства за апрель поступит на счет организации после 18 мая, средства за май придут в июне.

Напомним, сейчас в перечень наиболее пострадавших отраслей входят компании МСП, работающие в сфере общественного питания, туризма и гостиничного дела. Путин предложил расширить перечень, включив в него торговлю непродовольственными товарами.