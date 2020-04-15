Ситуация на российском финансовом рынке в марте отражала глобальную реакцию на пандемию и повсеместный уход инвесторов из рисковых активов. Вместе с тем продажи российских активов во второй половине марта в значительной степени замедлились после старта масштабных мер поддержки финансовых рынков, отмечается в очередном выпуске «Обзора рисков финансовых рынков».

На рынке ОФЗ нетто-продажи нерезидентов в биржевом сегменте со 2 по 19 марта 2020 года достигли 132,1 млрд рублей, а рост доходности в среднем по наиболее ликвидным выпускам составил 176 базисных пунктов. Поддержку рынку ценных бумаг оказали меры Банка России по фиксации справедливой стоимости финансовых инструментов. В начале апреля иностранные инвесторы возобновили покупки российских активов.

На валютном рынке в марте нерезиденты купили валюты (в рублевом эквиваленте) больше, чем в конце 2014 года, при этом волатильность курса была ниже. Повышение устойчивости валютного рынка связано как со своевременно начатой упреждающей продажей иностранной валюты в рамках реализации бюджетного правила, так и с результатами политики девалютизации, которую проводит Банк России.

Ситуация с рублевой ликвидностью в марте оставалась благоприятной. Банк России обеспечил кредитным организациям дополнительную гибкость за счет проведения операций «тонкой настройки» по предоставлению рублевой ликвидности в условиях роста спроса населения на наличность, повышения маржинальных требований, а также оптимизации порядка соблюдения нормативов ликвидности.

Спрос на валютную ликвидность по инструментам Банка России кредитные организации не предъявляли, несмотря на некоторое снижение остатков на счетах и вкладах физических лиц в иностранной валюте. При этом, по оперативным данным крупнейших российских банков, чистые покупки иностранной валюты физическими лицами в последнее время опустились ниже уровней, наблюдавшихся до периода повышенной волатильности.