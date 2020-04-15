Падение российских фондовых индексов на фоне обвала нефтяных цен и пессимизма инвесторов в связи с распространением коронавируса оказалось не таким значительным, как во время мирового финансового кризиса. Об этом говорится в опубликованном в среду, 15 апреля, выпуске комментария Центробанка «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» за март.

В марте большинство стран испытали рекордное падение индексов акций, которое не наблюдалось со времен кризиса 2007—2009 годов и даже дольше, констатируют в ЦБ. В частности, американский индекс S&P 500 от исторического максимума, зафиксированного 19 февраля, к закрытию торгов 23 марта снизился на 34%. В кризис 2007—2009 годов максимальное падение за 23 торговых дня составило 28,5%. Аналогичная картина наблюдалась и во многих других развитых и развивающихся странах.



«Российские индексы, несмотря на значительное снижение, не превысили показатели мирового финансового кризиса. Индекс Мосбиржи с 21 февраля по 18 марта (максимум февраля и минимум марта) снизился на 32,4%, а индекс РТС — на 45,8%, в то время как за худший период кризиса 2007—2009 годов (сопоставимой продолжительности) снижение составило около 52% и 57% соответственно», — указано в обзоре.