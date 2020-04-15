Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 5,05% и составил 2 498,94 пункта. Индекс РТС уменьшился на 7,62% до отметки 1 046,88 пункта.

Бумаги Мосбиржи подешевели на 2,71%, «Газпрома» — на 2,92%. Акции «ЛУКОЙЛа» — на 7,19%, Сбербанка — на 5,41%, «АЛРОСы» — на 5,51%.

В среду российский фондовый рынок оказался под давлением внешнего фона, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. По его словам, поводом к продажам послужила ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступил ниже 27,5 доллара за баррель, теряя более 7%.

Также поддержку «медведям» оказала отрицательная динамика западных фондовых площадок, добавляет аналитик.

Он считает, что «медведям» удалось перехватить инициативу у сопротивления на уровне 2 700 пунктов и возобновить нисходящую динамику. «Подтверждением развития данного тренда станет уход рынка ниже 2 400 пунктов. При этом ближайшей целью снижения могут выступать годовые минимумы, установленные в марте в районе 2 100 пунктов», — заключает Зварич.