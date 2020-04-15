Рубль завершил основную валютную сессию среды ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 2,17 рубля к предыдущему закрытию и составил 75,175 рубля. С начала торговой сессии было проведено 74,3 тыс. сделок на 3,5 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,3975—75,25 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 82,005 рубля, увеличившись на 1,84 рубля по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 11,3 тыс. сделок на 536,3 млн евро по курсам от 80,4675 до 82,0925 рубля за евро.

На валютной секции Московской биржи рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Уход рынка энергоносителей ниже 30 долларов за баррель по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent стал поводом для волны продаж в рубле. Дополнительным фактором давления выступила динамика валют развивающихся стран: снижается спрос на рисковые активы на фоне слабой макроэкономической статистики», — комментирует эксперт.

В результате, резюмирует он, доллар скомпенсировал потери, понесенные с середины прошлой недели, и поднялся к нижней границе диапазона 75—80 рублей, выступающей ближайшим сопротивлением.