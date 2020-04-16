ЦБ установил официальные курсы валют на 17 апреля.

Курс доллара повысился на 99,74 копейки, составив 74,7119 рубля (73,7145 рубля на 16 апреля). Курс евро увеличился на 60,6 копейки, до 81,2791 рубля (80,6731 рубля на 16 апреля).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует укрепление к иностранным денежным единицам. На 12:46 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 72,24 рубля (минус 57 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 80,7 рубля (минус 96 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 74,14—75,05 рубля за доллар и 80,64—81,6 рубля за евро.