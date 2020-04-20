Дефицит федерального бюджета России на 2020 год может быть на уровне 5,6 трлн рублей вместо планировавшегося ранее профицита в 900 млрд, пишут «Известия» , ссылаясь на источник, близкий к правительству. Так, базовая для расчета доходов казны цена на нефть составит 20 долларов за баррель. Прогнозный уровень поступлений в бюджет — 15,2 трлн рублей, потратить планируется 20,8 трлн рублей. Собеседник уточнил, что в этом показателе пока не учтены поступления от покупки Сбербанка у ЦБ. Расходы казны, по словам источника, увеличиваются до 20,8 трлн рублей, то есть более чем на 1 трлн по сравнению с официальным планом. Профинансировать дефицит бюджета планируется за счет нескольких источников: 2 трлн рублей будет выделено из ФНБ, более 1 трлн рублей найдут в дополнительных источниках, а остальные деньги займут на рынке. Согласно официальной версии бюджета, в 2020 году Минфин планировал занять 1,7 трлн рублей на внутреннем рынке и 207 млрд рублей на внешнем.

Другой источник издания признал, что в Минфине, действительно, ориентируются на цену продажи нефти Urals в 20 долларов за баррель. Показатели по доходам, расходам, дефициту, источникам финансирования и ВВП собеседник назвал близкими к основным сценариям. Он добавил, что в правительстве предпочитают минимизировать риски и исходить из сравнительно консервативных предпосылок. Поэтому повышать прогноз по цене на нефть после заключения сделка ОПЕК+ никто не торопится.

Как прокомментировали в Минфине, прогнозы социально-экономического развития страны, включающие в себя цены на нефть, разрабатывает Минэкономразвития. Ведомство пока не представляло обновленный макропрогноз, заявили в пресс-службе Минфина. Ранее министр финансов Антон Силуанов комментировал финансирование разработанных мер поддержки экономики и населения, объем выпадающих доходов, планы по использованию ресурсов ФНБ. Он тогда заявил, что сумма расходов бюджета увеличится на 1 трлн рублей, есть риски «серьезного недопоступления налогов и других ненефтегазовых доходов бюджета» — в общей сложности свыше 1 трлн. По оценке Силуанова, при ценах на нефть в 20 долларов за баррель из ФНБ будет выделено 2 трлн рублей в 2020 году.

Эксперты: вместо профицита в 0,4% ВВП Россию ждет дефицит бюджета в 1,8% Изначально планировалось, что доходы федерального бюджета в 2020 году составят 19,896 трлн рублей.

По мнению экспертов, при низких ценах на нефть главным для федерального бюджета риском становится снижение потребительского спроса. Это означает, что в казну будет поступать меньше НДС — главного источника ненефтегазовых доходов. Дополнительный риск — падение экономики Китая: по состоянию на февраль индекс производства в Китае снизился более чем на 15%. При этом КНР занимает порядка 13% в структуре российского экспорта, подчеркнули эксперты. Прогноз по доходам федеральной казны в 15,2 трлн вряд ли достижим при нынешнем курсе национальной валюты. Чтобы получить достаточные для такого уровня нефтегазовые доходы, доллар должен стоить не менее 85 рублей, отметили эксперты.