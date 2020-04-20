Дефицит федерального бюджета России на 2020 год может быть на уровне 5,6 трлн рублей вместо планировавшегося ранее профицита в 900 млрд, пишут «Известия», ссылаясь на источник, близкий к правительству. Так, базовая для расчета доходов казны цена на нефть составит 20 долларов за баррель. Прогнозный уровень поступлений в бюджет — 15,2 трлн рублей, потратить планируется 20,8 трлн рублей. Собеседник уточнил, что в этом показателе пока не учтены поступления от покупки Сбербанка у ЦБ. Расходы казны, по словам источника, увеличиваются до 20,8 трлн рублей, то есть более чем на 1 трлн по сравнению с официальным планом. Профинансировать дефицит бюджета планируется за счет нескольких источников: 2 трлн рублей будет выделено из ФНБ, более 1 трлн рублей найдут в дополнительных источниках, а остальные деньги займут на рынке. Согласно официальной версии бюджета, в 2020 году Минфин планировал занять 1,7 трлн рублей на внутреннем рынке и 207 млрд рублей на внешнем.
Другой источник издания признал, что в Минфине, действительно, ориентируются на цену продажи нефти Urals в 20 долларов за баррель. Показатели по доходам, расходам, дефициту, источникам финансирования и ВВП собеседник назвал близкими к основным сценариям. Он добавил, что в правительстве предпочитают минимизировать риски и исходить из сравнительно консервативных предпосылок. Поэтому повышать прогноз по цене на нефть после заключения сделка ОПЕК+ никто не торопится.
Как прокомментировали в Минфине, прогнозы социально-экономического развития страны, включающие в себя цены на нефть, разрабатывает Минэкономразвития. Ведомство пока не представляло обновленный макропрогноз, заявили в пресс-службе Минфина. Ранее министр финансов Антон Силуанов комментировал финансирование разработанных мер поддержки экономики и населения, объем выпадающих доходов, планы по использованию ресурсов ФНБ. Он тогда заявил, что сумма расходов бюджета увеличится на 1 трлн рублей, есть риски «серьезного недопоступления налогов и других ненефтегазовых доходов бюджета» — в общей сложности свыше 1 трлн. По оценке Силуанова, при ценах на нефть в 20 долларов за баррель из ФНБ будет выделено 2 трлн рублей в 2020 году.
Изначально планировалось, что доходы федерального бюджета в 2020 году составят 19,896 трлн рублей.
По мнению экспертов, при низких ценах на нефть главным для федерального бюджета риском становится снижение потребительского спроса. Это означает, что в казну будет поступать меньше НДС — главного источника ненефтегазовых доходов. Дополнительный риск — падение экономики Китая: по состоянию на февраль индекс производства в Китае снизился более чем на 15%. При этом КНР занимает порядка 13% в структуре российского экспорта, подчеркнули эксперты. Прогноз по доходам федеральной казны в 15,2 трлн вряд ли достижим при нынешнем курсе национальной валюты. Чтобы получить достаточные для такого уровня нефтегазовые доходы, доллар должен стоить не менее 85 рублей, отметили эксперты.
Об этом он сообщил на пресс-конференции в ТАСС.