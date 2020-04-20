Российские банки одобрили не более 30% поступающих заявок на потребительские кредиты за первые две недели апреля 2020 года, пишут «Известия» , ссылаясь на гендиректора «Эквифакса» Олега Лагуткина. По его словам, в январе — феврале этого года банки отказали по 61% кредитных заявок против 55% за аналогичный период прошлого года, а в марте процент отказов оставался на сопоставимом уровне (61—62%). По данным кредитного бюро «Эквифакс», за первые два месяца 2020 года число выданных потребительских займов в России упало примерно на 13% до 2,14 млн к прошлогодним показателям.

В марте снижение составило 15%, уточнили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков назвал это продолжением тенденции последних лет: банки предпочитают кредитовать только тех граждан, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) находятся на должном уровне. В первые дни карантина — с 30 марта по 3 апреля — объем выдачи потребкредитов сократился в 3,3 раза по сравнению со средним количеством в рабочие дни марта, сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). Многие банки готовы кредитовать только отдельных зарплатных клиентов.

Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов 14 апреля попросил главу ЦБ Эльвиру Набиуллину решить вопрос с необоснованным отказом банков водителям такси. Ранее с просьбой о помощи к депутату обратились сами таксисты. По их словам, на фоне падения спроса из-за введенных властями ограничений их доходы сократились, но взять потребкредит в банках также не получается, даже в случае предоставления полного пакета документов, включая подтверждение доходов. Перевозки автотранспортом наравне с авиасообщением, туризмом, общепитом одними из первых попали в составленный правительством список наиболее пострадавших от пандемии отраслей.

По словам представителей банков, у них нет специальных ограничений для таких клиентов. В «Открытии» отметили, что при оценке используют методы, опирающиеся на кредитную историю, информацию о доходах и прочие данные. Отрасль, в которой работает человек, — это лишь одна из переменных, подчеркнули там. Старший вице-президент Совкомбанка Владислав Монов сказал, что вскоре будет запущена программа экспресс-кредитования индивидуальных предпринимателей из пострадавших отраслей, в том числе таксистов. Люди, которым отказали банки, идут в микрофинансовые организации (МФО), но и там нередко получают отказ.

В Ассоциации банков России (АБР) сказали, что в последнее время, с учетом экономической ситуации, кредитные организации стали более внимательно оценивать каждого заемщика. Это делается для того, чтобы избежать проблем с невозвратом, сообщил вице-президент ассоциации Алексей Войлуков. В ЦБ сообщили, что сейчас количество отказов клиентам, которые обращаются в банки из-за снижения дохода в силу ограничительных мер, снижается. Для этого регулятор принял ряд мер. В частности, были сняты ограничения на участие предпринимателей, в том числе самозанятых, в программах льготного кредитования МСП по ставке не выше 8,5%.