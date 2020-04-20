МКБ подписал соглашение о привлечении синдицированного кредита, в рамках которого банк получит средства объемом до 350 млн долларов от крупнейших кредиторов из стран Европы, США и Ближнего Востока сроком на один год. Полученные средства банк намерен направить на финансирование торговых операций своих клиентов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«МКБ остается единственным финансовым институтом в СНГ, присутствующим на рынке синдицированного кредитования с ежегодными привлечениями: текущая сделка по привлечению международного синдицированного займа стала третьей за последние два года. Подписанное соглашение также закрепило первенство банка среди российских финансовых институтов с точки зрения объема и количества международных заимствований на публичных рынках капитала с 2014 года», — говорится в релизе.

Citibank N.A., London Branch, ING Bank и The Saudi National Commercial Bank выступили в качестве уполномоченных ведущих организаторов и букраннеров. К ним присоединились Raiffesen Bank International AG, PJSC Rosbank и Credit Suisse Ltd. в качестве ведущих организаторов. ING Bank (через Лондонское подразделение) выступил агентом по сделке.