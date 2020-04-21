Банк «Таврический» предлагает оформить «Цифровую» карту в интернет-банке или мобильном приложении.
Плата за годовое обслуживание не взимается.
Снятие наличных возможно при поддержании телефоном и банкоматом технологии NFC. Комиссия в устройствах банка отсутствует. В сторонних банкоматах снятие до 10 тыс. рублей в месяц осуществляется бесплатно, свыше — 1%, минимум 200 рублей, в кассах комиссия составит 2%, минимум 200 рублей.
Плата за услугу «СМС-информирование» составляет 59 рублей в месяц.
Возможна привязка карты к сервисам Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay.