«Тинькофф Бизнес» исследовал уровень падения оборотов малого и среднего бизнеса за три недели самоизоляции в России и выяснил, какие сферы предпринимательства пострадали больше всего, а какие, наоборот, увеличили выручку на фоне кризиса.
В рамках исследования были проанализированы изменения оборотов более чем 500 тыс. компаний — клиентов «Тинькофф Бизнеса» за время самоизоляции населения с 30 марта по 19 апреля.
Так, оборот в малом и среднем бизнесе за три недели снизился на 21%. Самое сильное падение было зафиксировано на первой неделе — на 28%. После этого бизнес смог частично адаптироваться и немного отыграть падение на второй и третьей неделях самоизоляции. В итоге по сравнению со средним еженедельным оборотом бизнеса в феврале и марте падение на второй неделе составило 19%, на третьей — 16%.
В Москве и области в первую неделю самоизоляции сокращение оборотов было меньше, чем в регионах, — 18% и 21% соответственно. Но на третьей неделе самоизоляции регионы показали лучший результат: там обороты подросли на 17% (по отношению к первой неделе), в Москве и области — на 13%, что объясняется более жесткими ограничительными мерами в столичном регионе.
Топ-10 сфер бизнеса с максимальным падением оборотов
- Туристические компании. Общий оборот снизился на 78%. Падение началось с 16 марта и сразу составило 65% относительно обычных показателей.
- Салоны, сауны, массажи. Снижение составило 66%. На третьей неделе обороты упали на 19% по сравнению с первой неделей самоизоляции.
- Развлечения, культура, спорт. Обороты упали на 64%. Сокращение деловой активности здесь началось раньше, чем в других сферах, — в середине марта. На второй неделе был небольшой рост (плюс 19% к первой неделе), но дальше падение продолжилось.
- Выставки и мероприятия. Сокращение оборотов составило 64%. В этом сегменте падение оборотов началось еще в конце февраля, в марте усилилось, а в апреле достигло максимума.
- Розничная торговля одеждой. В этом сегменте общее сокращение составило 63%. Первая нерабочая неделя была самой критичной: падение составило 49%. На третьей неделе произошло небольшое оживление в пределах 10%.
- Стоматология. Падение оборотов за время самоизоляции составило 55%.
- Кафе и рестораны. В общепите обороты упали за три недели на 53%. На второй неделе падение усилилось, достигнув 57% (по сравнению с обычными значениями). Третья неделя показала небольшой прирост за счет того, что кафе и рестораны переключились на доставку еды на дом. В Москве и Московской области падение было более драматичным, чем в регионах, — оборот первой недели самоизоляции снизился на 60%, а на второй неделе упал еще на 26%.
- Пассажирские перевозки, в том числе такси. Падение оборотов в сегменте пассажирских перевозок составило 48%. Заметное падение произошло на первой нерабочей неделе (51%), на второй неделе зафиксирован небольшой прирост (плюс 10%).
- Розничная торговля электроникой. Общее падение составило 41%. На второй неделе был зафиксирован небольшой прирост — на 7%, который продолжился и на третьей неделе. В этом сегменте во второй половине марта еженедельный оборот увеличился на 15—20%. В период массового перехода на удаленную работу и экономической неопределенности вырос спрос на компьютерную и бытовую технику.
- Ремонт и продажа автомобилей. Обороты в среднем упали на 34%, но на второй и третьей неделях отрасль сумела немного оживиться и отыграла треть падения первой недели.
Топ-10 сфер бизнеса в плюсе или с минимальными потерями за время самоизоляции
- Грузовые автоперевозки. Этот сегмент чувствует себя лучше всех на фоне падения деловой активности — обороты по итогам трех недель выросли на 9%.
- Образовательные услуги, в том числе профессиональное онлайн- и офлайн-образование. Обороты в этом сегменте продемонстрировали незначительный прирост — на 4%. На первой неделе обороты снизились на 14%, но уже на второй неделе начали активно расти, когда оказавшиеся в самоизоляции люди начали приобретать курсы.
- E-commerce. Обороты в онлайн-торговле выросли за три недели на 2%. В первую неделю они упали на 12%, но на уже на второй неделе вернулись на обычный уровень, а на третьей неделе полностью отыграли падение и вышли в небольшой плюс.
- Розничная торговля продуктами. Этот сегмент вырос на 2%. На первой нерабочей неделе падение оборотов в супермаркетах и магазинах у дома было более заметным и составило 6% к обычному показателю. На второй неделе общее падение составило 11%. Однако третья неделя отыграла падение предыдущих недель.
- Дополнительное образование (спортивные тренировки, в том числе онлайн, языковые тренинги и курсы, искусствоведческие курсы и т. д.). В этом сегменте обороты снизились незначительно — всего на 3%. На первой неделе самоизоляции обороты выросли на 5%, но на второй неделе упали на 14% к обычным значениям и на 10% к первой неделе изоляции. Это связано с повышенным интересом к дистанционному обучению в первую неделю: клиенты более активно покупали курсы преимущественно в самом начале самоизоляции.
- Оптовая торговля продуктами. Общее падение оборотов в сегменте составляет 4%. Ситуация в марте и первой половине апреля зеркально отражает ситуацию в рознице: сначала прирост на закупки в конце марта, далее падение в апреле — на 8% на первой неделе и на 11% на второй. На третьей же неделе также был зафиксирован прирост, как в рознице.
- IT-услуги и разработка программного обеспечения. Здесь обороты снизились всего на 6%. На первой неделе падение составило 6%, на второй произошел небольшой рост — на 1% относительно обычных значений. Но на третьей неделе сектор опять начал сокращаться.
- Обслуживание и хранение транспорта, складирование. Обороты компаний в этом сегменте снизились на 9%. На второй и третьей неделе обороты росли и в итоге частично скорректировали общую негативную динамику.
- Телекоммуникации, связь, издательства. Обороты в первую нерабочую неделю снизились на 14%, на второй неделе апреля незначительно подросли, но на третьей неделе падение в сегменте продолжилось.
- Консалтинговые услуги (HR, бухгалтерия, юридические услуги). Обороты в апреле по сравнению с февралем и мартом снизились на 16%. Вторая неделя апреля показала небольшой рост по сравнению с первой рабочей неделей, но в целом стабильность в сегменте сохраняется на протяжении последних двух недель.