«Тинькофф Бизнес» исследовал уровень падения оборотов малого и среднего бизнеса за три недели самоизоляции в России и выяснил, какие сферы предпринимательства пострадали больше всего, а какие, наоборот, увеличили выручку на фоне кризиса.

В рамках исследования были проанализированы изменения оборотов более чем 500 тыс. компаний — клиентов «Тинькофф Бизнеса» за время самоизоляции населения с 30 марта по 19 апреля.

Так, оборот в малом и среднем бизнесе за три недели снизился на 21%. Самое сильное падение было зафиксировано на первой неделе — на 28%. После этого бизнес смог частично адаптироваться и немного отыграть падение на второй и третьей неделях самоизоляции. В итоге по сравнению со средним еженедельным оборотом бизнеса в феврале и марте падение на второй неделе составило 19%, на третьей — 16%.

В Москве и области в первую неделю самоизоляции сокращение оборотов было меньше, чем в регионах, — 18% и 21% соответственно. Но на третьей неделе самоизоляции регионы показали лучший результат: там обороты подросли на 17% (по отношению к первой неделе), в Москве и области — на 13%, что объясняется более жесткими ограничительными мерами в столичном регионе.

Топ-10 сфер бизнеса с максимальным падением оборотов

Туристические компании. Общий оборот снизился на 78%. Падение началось с 16 марта и сразу составило 65% относительно обычных показателей. Салоны, сауны, массажи. Снижение составило 66%. На третьей неделе обороты упали на 19% по сравнению с первой неделей самоизоляции. Развлечения, культура, спорт. Обороты упали на 64%. Сокращение деловой активности здесь началось раньше, чем в других сферах, — в середине марта. На второй неделе был небольшой рост (плюс 19% к первой неделе), но дальше падение продолжилось. Выставки и мероприятия. Сокращение оборотов составило 64%. В этом сегменте падение оборотов началось еще в конце февраля, в марте усилилось, а в апреле достигло максимума. Розничная торговля одеждой. В этом сегменте общее сокращение составило 63%. Первая нерабочая неделя была самой критичной: падение составило 49%. На третьей неделе произошло небольшое оживление в пределах 10%. Стоматология. Падение оборотов за время самоизоляции составило 55%. Кафе и рестораны. В общепите обороты упали за три недели на 53%. На второй неделе падение усилилось, достигнув 57% (по сравнению с обычными значениями). Третья неделя показала небольшой прирост за счет того, что кафе и рестораны переключились на доставку еды на дом. В Москве и Московской области падение было более драматичным, чем в регионах, — оборот первой недели самоизоляции снизился на 60%, а на второй неделе упал еще на 26%. Пассажирские перевозки, в том числе такси. Падение оборотов в сегменте пассажирских перевозок составило 48%. Заметное падение произошло на первой нерабочей неделе (51%), на второй неделе зафиксирован небольшой прирост (плюс 10%). Розничная торговля электроникой. Общее падение составило 41%. На второй неделе был зафиксирован небольшой прирост — на 7%, который продолжился и на третьей неделе. В этом сегменте во второй половине марта еженедельный оборот увеличился на 15—20%. В период массового перехода на удаленную работу и экономической неопределенности вырос спрос на компьютерную и бытовую технику. Ремонт и продажа автомобилей. Обороты в среднем упали на 34%, но на второй и третьей неделях отрасль сумела немного оживиться и отыграла треть падения первой недели.

Топ-10 сфер бизнеса в плюсе или с минимальными потерями за время самоизоляции