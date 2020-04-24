Большинство ограничений, связанных с пандемией коронавируса, будет сниматься во II квартале 2020 года, ожидает глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«В наших расчетах мы полагаем, что постепенно во втором квартале большинство ограничений будет сниматься или существенно снижаться, тогда в третьем-четвертом кварталах можно ожидать восстановления экономической активности в измерении квартал к кварталу», — сказала председатель ЦБ на пресс-конференции.

По словам Набиуллиной, нормализация ситуации в экономике будет происходить постепенно. «Если прямой негативный эффект ограничительных мер приходится на этот квартал, то их вторичные эффекты еще будут проявляться в дальнейшем», — добавила она.

Банк России в пятницу, 24 апреля, представил обновленный среднесрочный прогноз. Согласно документу, российский ВВП по итогам 2020 года может снизиться на 4—6%. По словам Эльвиры Набиуллиной, меры, которые уже приняли ЦБ и правительство, позволили смягчить снижение ВВП на 2 процентных пункта.