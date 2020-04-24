После существенного снижения в России деловой активности наметились признаки ее восстановления. Об этом говорится в очередном выпуске выходящего еженедельно аналитического обзора Центробанка «Финансовый пульс» .

Экономическая активность в развитых странах в апреле резко понизилась, что негативно отражается на спросе на российские экспортные товары и услуги и поддерживает волатильность на мировых финансовых рынках. В России в течение третьей нерабочей недели экономическая активность также оставалась существенно более низкой, чем до проявления последствий пандемии. Прямой и косвенный сдерживающий эффект на производственную деятельность испытывает все большая доля предприятий. Вместе с тем активность постепенно восстанавливается по мере адаптации бизнеса и населения к действию ограничительных мер, указывают в ЦБ.

По данным опроса Банка России, в период с 10 по 16 апреля доля предприятий, столкнувшихся с отменой или сокращением заказов, немного выросла, превысив 50%. Доля предприятий, не нуждающихся в мерах поддержки, снизилась до 15%. Предприятия все чаще сообщают о недостатке оборотных средств и проблемах с ликвидностью, что могло привести к росту спроса на кредиты: процент обращавшихся в банк за кредитом предприятий, особенно в сегменте малого бизнеса, немного вырос, а баланс оценок условий кредитования немного улучшился.

В числе прочего в выпуске «Финансового пульса» анализируются отраслевые финансовые потоки. Так указывается, что данные национальной платежной системы на третьей нерабочей неделе (13—17 апреля) по сравнению со второй неделей показали увеличение до 20,4% (до 17,5% без учета добывающих отраслей и производства нефтепродуктов) разрыва суммы полученных платежей с нормальным для этого времени уровнем. Это было вызвано в основном нормализацией объема входящих платежей в тех отраслях, где неделей ранее наблюдался повышенный объем платежей (производство пищевых продуктов, аренда и лизинг, строительство инженерных сооружений).

По оценкам ЦБ, основанным на статистике Росстата, в марте промышленное производство сократилось на 0,6% в месячном выражении с учетом сезонности (сам Росстат сообщал о росте промпроизводства в марте. — Прим. Банки.ру), отражая первые последствия действия внешних шоков и внутренних ограничений, связанных с коронавирусом. «Основной вклад в снижение внесла динамика наиболее волатильных отраслей инвестиционного спроса (услуг в сфере добычи полезных ископаемых, производства прочих транспортных средств, компьютеров, электроники, машин и оборудования). Это могло быть вызвано перебоями с поставками комплектующих из других стран», — говорится в обзоре.



По оценкам ЦБ, в апреле динамика промышленного производства значительно ухудшится из-за снижения в добывающих отраслях и распространения на производственную активность сдерживающего эффекта от ограничений в связи с коронавирусом.