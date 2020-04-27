Доходы операторов от роуминга в весенне-летний период значительно снизятся из-за пандемии — компании недополучат 10–16 млрд рублей, пишут «Известия» , ссылаясь на аналитиков. Как подсчитал аналитик «Ренессанс Капитала» Александр Венгранович, доходы «большой четверки» («МТС», «МегаФон», «Билайн» и Tele2) в этом году снизятся на 10 млрд рублей. Это около 1% от выручки всего телекоммуникационного рынка России за год, отметил он. По подсчетам аналитика «Финама» Леонида Делицына, роуминг занимает 3–5% от всей выручки операторов, то есть около 16 млрд за пять месяцев весенне-летнего сезона (с апреля по август). Управляющий партнер AC&M Михаил Алексеев считает, что при негативном сценарии сотовые компании лишатся доли выручки не только в 2020 году, но и, возможно, в следующем, если ограничения для туризма сохранятся. Кроме того, и без пандемии услуги международного роуминга сокращаются, абоненты, находясь за рубежом, все чаще переходят, например, на IP-телефонию, добавил он.

По словам представителей операторов, насколько сильным окажется давление на роуминговые доходы, будет зависеть от того, когда россияне снова начнут путешествовать. На сегодняшний день практически никто из абонентов не пользуется услугами связи за границей. По их словам, недополученная прибыль частично компенсируется ростом потребления услуг связи внутри России.

Возможно, операторам поможет государство — они вошли в список системообразующих компаний, которым может быть оказана поддержка государства, отметил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. Он сомневается, что сотовые компании пойдут на прямое повышение тарифов. Тарифные планы в этом году должны были вырасти на 10–15%, что связано в том числе с ростом объема данных, которые необходимо хранить по так называемому закону Яровой. Как считает Кусков, операторы будут повышать стоимость тарифов, делая те или иные бесплатные опции платными, или вводить дополнительную плату за каждый день долга по основным услугам. Также компании могут вводить новые тарифы с большим объемом услуг и за большие деньги, переманивая на них абонентов.

Операторы фиксированного Интернета ждут роста тарифов как минимум на 10—15% Почти четверть опрошенных операторов уверены, что тарифы по рынку в целом вырастут более чем на 20%.

По словам Александра Венграновича, скорее всего, операторы будут компенсировать выпадающие доходы за счет роста объема услуг. Эксперт добавил, что сейчас в условиях карантина трафик у мобильных операторов вырос за счет миграции абонентов в регионы и на дачи, где зачастую нет проводного Интернета, поэтому в ближайшее время можно будет наблюдать постепенный рост новых подключений к сетям сотовых компаний и переход абонентов на более дорогие тарифы.