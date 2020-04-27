Планов по увеличению лимитов для получения кредитных каникул пока нет, заявил журналистам глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Мне были звонки от депутатов Госдумы, которые ставили вопрос об увеличении лимитов <…> пока таких планов нет, поскольку лимиты позволяют до 70% заемщиков воспользоваться кредитными каникулами», — сказал Аксаков.

По словам депутата, правительство при определении лимитов ориентировалось на наименее обеспеченных заемщиков. «Те, кто ездит на дорогих машинах… считаем, что они могут продать эту машину, в конце концов, и пересесть на более дешевый автомобиль. А те, кто покупает дорогое жилье, очевидно, они могут найти иные способы решения своих проблем», — отметил глава комитета по финрынку.

Напомним, 3 апреля вступил в силу закон, который дает заемщику право обратиться за кредитными каникулами, если его доход снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за прошлый год. Правительство установило лимиты на величину кредита, по которому можно взять отсрочку: для потребкредитов — 250 тыс. рублей, автокредитов — 600 тыс. рублей. По ипотеке лимит первоначально составил 1,5 млн рублей, но позже был повышен до 4,5 млн рублей для Москвы, 3 млн рублей для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов, входящих в Дальневосточный федеральный округ, и 2 млн рублей для всех остальных регионов.