Если люди действительно утратили работу или бизнес из-за ограничительных мер, эту ситуацию могут признать форс-мажором, считают юристы, опрошенные «Известиями» . Граждане России, которым отказали в кредитных каникулах, заявляют о готовности не платить по обязательствам. Они ссылаются на то, что принятые из-за пандемии коронавируса меры привели к потере заработка и являются обстоятельствами непреодолимой силы. После снятия карантина они готовы отстаивать свои права в судах.

По данным последнего мониторинга ЦБ, количество заявок на снижение долговой нагрузки из-за потери доходов в период пандемии уже приблизилось к миллиону. Как рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, основная причина отрицательных решений банков — превышение суммы обязательств, например, по кредитным каникулам, которые установлены в нормативе. За прошлую неделю регулятор получил более 800 жалоб на отказы в предоставлении каникул.

Юристы и защитники прав потребителей говорят о том, что шанс на положительное решение суда у таких заемщиков есть. Другой вопрос — нет гарантий, что суд встанет на их сторону и признает нынешние ограничения обстоятельствами непреодолимой силы, к которым по закону относятся любые форс-мажоры, которые нельзя было предвидеть или предотвратить.

В ЦБ оценили ситуацию с реструктуризацией долгов и кредитными каникулами физлиц Доля одобрений по заявлениям о реструктуризации выросла с 44% до 55%.

Больше шансов у московских заемщиков, считает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин. Он сослался на указ мэра Москвы, в одном из пунктов которого распространение коронавирусной инфекции является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности. И этот режим, в свою очередь, — обстоятельство непреодолимой силы. Можно ссылаться на это в переписке с банком, чтобы увеличить свои шансы на предоставление кредитных каникул, подчеркнул Янин.

По словам партнера юридической группы Novator, адвокат Александр Катков уточнил, что, согласно разъяснениям Верховного суда РФ, распространение новой коронавирусной инфекции не может быть универсальным для всех категорий должников обстоятельством непреодолимой силы. Суды в каждом конкретном случае будут индивидуально решать, чем вызвано неисполнение обязательств должника, пояснил юрист. То есть очевидно, что прямо декларировать свое нежелание платить не стоит.

ОНФ: банки продолжают саботировать предоставление кредитных каникул Банки могут столкнуться с невозможностью вернуть заемные средства.

Если у заемщика есть все основания для получения кредитных каникул, то можно просто подождать, когда банк сам подаст в суд, считает советник, руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации международной юрфирмы «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов. Если заемщики попадали под условия кредитных каникул, то, скорее всего, они выиграют. Если нет и будут ссылаться на пандемию как причину отсутствия денег, то, скорее всего, проиграют. Сейчас отсутствие средств форс-мажором не считается, напомнил юрист.