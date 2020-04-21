Несмотря на распоряжения руководства страны, банки не спешат идти навстречу клиентам и предоставлять им кредитные каникулы, говорится в сообщении проекта ОНФ «За права заемщиков». Так, 76% сообщений в соцсетях и открытых источниках прямо заявляют о плохой работе линий поддержки и немотивированных отказах в кредитных каникулах.

Заемщики отмечают, что сотрудники банков не владеют информацией о порядке предоставления кредитных каникул и ссылаются на отсутствие внутренних распоряжений руководства. Техническую неготовность банков потребители отмечают в 38% отзывов. Так, заемщикам предлагают посетить офис для оформления льготного периода, в некоторых банках нет четкой правовой и документарной позиции по основаниям для возможности использования кредитных каникул. Многие банки публикуют информацию по отсрочкам готовности реализации программы кредитных каникул на последние числа апреля.

Лидерами по количеству отказов клиентам в предоставлении кредитных каникул признаны ВТБ, Альфа-Банк и Сбербанк, разделившие между собой практически равными долями более 700 жалоб граждан. Эксперты объясняют это высоким показателем долей присутствия на рынке этой тройки банков.

В ЦБ отметили рост доли одобрения заявок на кредитные каникулы Отказ в предоставлении кредитных каникул в основном происходил из-за превышения максимального размера кредита.

По словам руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, многие граждане сообщают, что сотрудники банка «настоятельно рекомендуют» пользоваться собственными программами реструктуризации или перекредитования, лишая их, таким образом, права на законные кредитные каникулы на шесть месяцев в соответствии с новым распоряжением руководства страны. Такое поведение вполне можно расценить как попытку обойти закон, отметила Лазарева.

«Если банки продолжат саботировать предоставление кредитных каникул, то столкнутся с невозможностью вернуть заемные средства. В последнее время мы видим тенденцию к увеличению количества банкротов среди населения и предпринимателей. Все больше граждан рассматривают эту процедуру как единственный способ реабилитироваться, начать все с чистого листа и избавиться от необходимости взаимодействия с кредиторами и взыскателями», — заявила Лазарева.