Четко обозначенного в законе обязательства предоставлять кредитные каникулы самозанятым у банков пока нет – ЦБ только рекомендует им идти навстречу этой категории заемщиков. Тем не менее получить отсрочку по выплатам возможно, если представить все необходимые документы, советует управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.

«Самозанятым для получения кредитных каникул необходимо обратиться в свой банк с требованием об изменении условий кредитного договора. Подать заявку можно как онлайн, так и по телефону по номеру, указанному в кредитном договоре», — рассказал он агентству «Прайм».

В заявлении нужно будет обозначить период, на который необходимо взять кредитные каникулы (до шести месяцев), дату начала каникул (не позже 14 дней после обращения в банк для обычных кредитов, не позже одного месяца — для ипотеки). Банк рассмотрит обращение в течение пяти дней и при возможности предоставит отсрочку, если жизненная ситуация обратившегося действительно соответствует всем требованиям, рассказал эксперт.

По смыслу закона, подать заявку можно и без подтверждения падения доходов на 30%, однако банк вправе запросить ряд документов, который будет необходимо предоставить в течение 90 дней, рассказал Гавришев.

Среди них могут быть справка о полученных доходах и суммах налога физлица 2-НДФЛ, справка из центра занятости населения (ЦЗН), о признании безработным, больничный лист (на срок более одного месяца), а также любые другие документы, которыми может быть подтверждено снижение своего дохода.

Также банк осуществляет проверку информации о доходах физических лиц через налоговую инспекцию, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования или Фонд ОМС, добавил эксперт.