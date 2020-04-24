Доля удовлетворенных заявок граждан на реструктуризацию кредитов в последнюю неделю существенно выросла. Об этом сообщается в очередном выпуске выходящего еженедельно аналитического обзора Центробанка «Финансовый пульс» .

Банк России провел опрос 60 кредитных организаций, формирующих более 95% портфеля потребительских и ипотечных кредитов, о результатах их работы по реструктуризации задолженности граждан, включая предоставление кредитных каникул, за период с 20 марта по 23 апреля.

Выяснилось, что в адрес кредитных организаций от заемщиков поступило 994,3 тыс. обращений/требований об изменении условий кредитного договора, в том числе в связи со снижением дохода, возникшим в результате распространения коронавирусной инфекции. С 16 по 22 апреля 2020 года количество поступивших требований выросло примерно на 400 тыс. по сравнению с периодом с 20 марта по 15 апреля.

По состоянию на 22 апреля банками было рассмотрено 821 тыс. заявлений граждан (82,6% от общего числа поступивших). Удовлетворено 450,4 тыс. заявлений о реструктуризации кредитов (54,9% от рассмотренных), отказано в удовлетворении требований по 370,6 тыс. заявлений. «Существенно возросли общее количество и доля удовлетворенных заявок граждан (рост доли одобрений — примерно с 44% до 55%). Двумя неделями ранее он был гораздо ниже и составлял 14%», — указывают в ЦБ.

Получено 170,1 тыс. обращений (или 17,1% всех поступивших заявлений) о предоставлении кредитных каникул, возможность которых предусмотрена в рамках принятых властями мер по поддержке экономики. В частности, по потребительским кредитам поступило 56,8 тыс. требований, по кредитным картам — 47,6 тыс., по ипотечным кредитам — 26,9 тыс., по автокредитам — 13,7 тыс. Банками было удовлетворено 78,2 тыс. заявлений (нарастающим итогом), или 55,5% от всех рассмотренных (в прошлом мониторинге было 48%). Отказано по 62,6 тыс. требований на предоставление кредитных каникул, в основном из-за превышения максимального размера кредита (61,4% случаев).

Процент удовлетворения заявок по сравнению с итогами прошлого мониторинга вырос по всем категориям кредитов, кроме ипотечных. При этом по ипотечным кредитам процент одобрения заявок остается самым высоким — 74,3% (16,8 тыс. заявок из 22,5 тыс. рассмотренных).

Обращений о предоставлении обычных ипотечных каникул поступило 4,9 тыс. Одобрено 53,5% рассмотренных заявок, или примерно 1 тыс. Банками отклонено 0,9 тыс. обращений, в основном по причине непризнания нахождения заявителя в трудной жизненной ситуации. На рассмотрении находится 2,9 тыс. заявлений.



По потребительским кредитам положительное решение о предоставлении «кризисных» кредитных каникул было принято по 25,2 тыс. заявок, или в 55,3% случаев (в прошлом мониторинге — 52%). Процент одобрения по потребительским кредитам с лимитом кредитования составил 56,1% против 49% по результатам предыдущего мониторинга (удовлетворено 20 тыс. обращений), по автокредитам — 14,3% против 7% (удовлетворено 1,9 тыс. обращений).

