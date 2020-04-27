Ассоциация российских банков (АРБ) просит Министерство внутренних дел РФ сменить статус просроченных паспортов в своей базе на период до 15 июля 2020 года. Об этом говорится в письме ассоциации, направленном главе МВД Владимиру Колокольцеву.

«Ассоциация просит на период до 15 июля 2020 года включительно при отсутствии иных причин, кроме окончания срока действия паспорта, перевести такие паспорта в статус «действительный» и не включать информацию о них в базу Главного управления по вопросам миграции МВД России, а уже имеющуюся информацию о просроченных, но действительных паспортах удалить из указанной базы», — говорится в письме.

В нем даются пояснения, что в соответствии с указом президента РФ № 275 от 8 апреля 2020 года «О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации» в срок до 15 июля 2020 года включительно паспорта граждан РФ, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, являются действительными. Норма вступила в силу с 18 апреля.

Ранее Банк России в информационном письме от 16 апреля рекомендовал кредитным и некредитным финансовым организациям до 1 июля 2020 года продолжать обслуживание клиентов в случае, если срок действия документов, удостоверяющих личность физического лица, являющегося клиентом, представителем клиента, выгодоприобретателем, бенефициарным владельцем, истек. Также Банк России рекомендовал кредитным организациям и некредитным финансовым организациям до 1 июля 2020 года не отказывать в приеме на обслуживание физических лиц только в связи с тем, что срок действия их документа, удостоверяющего личность, истек.

«Однако применение кредитными организациями вышеприведенных норм указа президента РФ, равно как рекомендаций Банка России, на практике может привести к возникновению правовых рисков, поскольку в базе «Проверка по списку недействительных российских паспортов» Главного управления по вопросам миграции МВД России паспорта граждан Российской Федерации, срок действия которых истек, имеют статус «недействителен», — обращает внимание АРБ в письме.