Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи повысился на 0,35% и составил 2 570,91 пункта. Индекс РТС увеличился на на 0,22%, до отметки 1 083,68 пункта.
Бумаги Мосбиржи подорожали на 2,97%, «Газпрома» — на 0,64%, Сбербанка — на 0,27%, «АЛРОСы» — на 1,55%. Акции «ЛУКОЙЛа» подешевели на 1,48%.
Российский фондовый рынок смог умеренно подрасти на противоречивом внешнем фоне, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.
«Продажам в наших активах способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь ушел ниже 20 долларов за баррель. Поддержку же российским акциям оказала динамика западных фондовых площадок», — комментирует эксперт.
Он замечает, что в ходе сессии индекс Мосбиржи вплотную подходил к отметке 2 600 пунктов, однако сил на продолжение подъема не хватило. Более того, с середины дня активизировались продажи, что привело к компенсации части роста.«В результате с технической точки зрения можно говорить о сохранении сценария снижения, целью которого могут выступать минимумы года. Подтверждением его развития станет уход индекса Мосбиржи ниже 2 400 пунктов. Для отмены данного сценария «быкам» необходимо выводить рынок выше сопротивления, расположенного на уровне 2 700 пунктов, что просигнализирует о росте вероятности продолжения коррекционного восстановления», — резюмирует аналитик.