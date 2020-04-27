Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,35% и составил 2 570,91 пункта. Индекс РТС увеличился на на 0,22%, до отметки 1 083,68 пункта.

Бумаги Мосбиржи подорожали на 2,97%, «Газпрома» — на 0,64%, Сбербанка — на 0,27%, «АЛРОСы» — на 1,55%. Акции «ЛУКОЙЛа» подешевели на 1,48%.

Российский фондовый рынок смог умеренно подрасти на противоречивом внешнем фоне, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Продажам в наших активах способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent вновь ушел ниже 20 долларов за баррель. Поддержку же российским акциям оказала динамика западных фондовых площадок», ­— комментирует эксперт.

Он замечает, что в ходе сессии индекс Мосбиржи вплотную подходил к отметке 2 600 пунктов, однако сил на продолжение подъема не хватило. Более того, с середины дня активизировались продажи, что привело к компенсации части роста.