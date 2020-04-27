Инфляционные ожидания населения в апреле выросли, бизнеса — сохранились на повышенном уровне, сообщается в информационно-аналитическом комментарии регулятора «Инфляционные ожидания и потребительские настроения». Рост ожиданий преимущественно определялся временными факторами, в том числе снижением цен на нефть.

Уточняется, что в апреле опрос населения об инфляционных ожиданиях в условиях действия ограничительных мер для борьбы с пандемией был проведен дистанционно, по телефону, и его результаты несопоставимы с результатами регулярных опросов.

«Абсолютное большинство (75%) респондентов считают, что текущий темп роста цен увеличился по сравнению с январем — февралем. Среди наиболее подорожавших товаров опрошенные отметили продовольственные товары длительного хранения (крупы, сахар, макароны). Это соответствует данным Росстата, который зафиксировал ускорение темпов роста цен по этим категориям еще в марте. Также респонденты часто говорили о росте цен на фрукты и овощи. Это могло быть связано не только с сезонной динамикой цен, но и с удорожанием импорта», — отмечается в комментарии.

По данным мониторинга предприятий, проведенного Банком России в апреле 2020 года, ценовые ожидания компаний практически не изменились, сохранившись на высоком уровне. Динамика ожиданий по отраслям была разнонаправленной. Так, из-за слабого внутреннего и внешнего спроса снизились ценовые ожидания предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых, производством сельскохозяйственной продукции, оказанием транспортных и прочих услуг. В то же время из-за произошедшего ослабления рубля возросли ценовые ожидания промышленных предприятий и организаций торговли, наиболее значительно — розничной.

По прогнозу Банка России, инфляция в 2020 году составит 3,8—4,8% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.