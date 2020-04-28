Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI), пишет «Коммерсант» . По новой версии законопроекта, которая проходит согласование в администрации президента, платная регистрация всех мобильных устройств, работающих в сетях сотовых операторов, по IMEI может начаться с России с 1 июля 2021 года. По словам трех собеседников издания на рынке связи, проект проходит финальное согласование в администрации президента. Предполагается, что регистрировать смартфоны по IMEI обяжут их импортеров, то есть в том числе и граждан, купивших устройство за границей самостоятельно.

Порядок и размер платы за регистрацию будет устанавливать правительство. Устройства, которые будут использоваться в России на момент вступления законопроекта в силу, можно зарегистрировать бесплатно. Под действие регулирования не попадут смартфоны и другие устройства с сим-картами, закупленные для государственных и муниципальных нужд. Оборудование, которое не пройдет регистрацию или будет иметь совпадающий с другим номер IMEI, может быть заблокировано мобильным оператором. С 1 января 2024 года будут блокироваться также потерянные или украденные устройства.

Минкомсвязь в законопроекте о дистанционной продаже сим-карт также хочет наделить абонентов правом вносить номер при регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации.

В Россвязи рассказали о возможности регистрации смартфонов по IMEI Стоимость регистрации для физлиц, как ожидается, не превысит 100 рублей.

Предполагается, что вести базу данных IMEI будет подведомственный Россвязи Центральный научно-исследовательский институт системы связи и управления (ЦНИИС). Тестировать обмен данными с ЦНИИС «МегаФон», «ВымпелКом» и Tele2 начали еще в ноябре 2019 года.

Производители и продавцы устройств в целом не против инициативы, но она эффективна в тех странах, где сделали упор на борьбу с кражей смартфонов, говорит представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов. Поскольку мера направлена на поддержание правопорядка, вводить за нее плату нельзя, настаивает он: правопорядок уже оплачивается из налогов. Иначе, по мнению Гуськова, введение нового платежа нужно закреплять в Налоговом кодексе.